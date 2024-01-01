ألف الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ناميبي

تحويل CZK إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 czk
792.05 nad

Kč1.000 CZK = $0.7920 NAD

Mid-market exchange rate at 21:50
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CZK إلى NAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.834.30691.76636.6860.946
1 USD0.91510.7831,370.013.93883.93533.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.095.028107.1642.841.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Namibian Dollar
1 CZK٠٫٧٩٢٠٥ NAD
5 CZK٣٫٩٦٠٢٣ NAD
10 CZK٧٫٩٢٠٤٥ NAD
20 CZK١٥٫٨٤٠٩٠ NAD
50 CZK٣٩٫٦٠٢٢٥ NAD
100 CZK٧٩٫٢٠٤٥٠ NAD
250 CZK١٩٨٫٠١١٢٥ NAD
500 CZK٣٩٦٫٠٢٢٥٠ NAD
1000 CZK٧٩٢٫٠٤٥٠٠ NAD
2000 CZK١٬٥٨٤٫٠٩٠٠٠ NAD
5000 CZK٣٬٩٦٠٫٢٢٥٠٠ NAD
10000 CZK٧٬٩٢٠٫٤٥٠٠٠ NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NAD١٫٢٦٢٥٥ CZK
5 NAD٦٫٣١٢٧٥ CZK
10 NAD١٢٫٦٢٥٥٠ CZK
20 NAD٢٥٫٢٥١٠٠ CZK
50 NAD٦٣٫١٢٧٥٠ CZK
100 NAD١٢٦٫٢٥٥٠٠ CZK
250 NAD٣١٥٫٦٣٧٥٠ CZK
500 NAD٦٣١٫٢٧٥٠٠ CZK
1000 NAD١٬٢٦٢٫٥٥٠٠٠ CZK
2000 NAD٢٬٥٢٥٫١٠٠٠٠ CZK
5000 NAD٦٬٣١٢٫٧٥٠٠٠ CZK
10000 NAD١٢٬٦٢٥٫٥٠٠٠٠ CZK