20 намибийских долларов в чешские кроны

Сконвертируйте NAD в CZK по реальному обменному курсу

20 nad
25,36 czk

$1,000 NAD = Kč1,268 CZK

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NAD в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,29721,2972
Низкий1,25851,1886
В среднем1,28211,2552
Изменить-2.04%2.40%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NAD к CZK

За последние 30 дней максимальный курс NAD к CZK составил 1,2972, а минимальный — 1,2585. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2821. Изменение курса NAD к CZK в процентном соотношении составило -2.04.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к CZK составил 1,2972, а минимальный — 1,1886. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2552. Изменение курса NAD к CZK в процентном соотношении составило 2.40.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Чешская крона
1 NAD1,26788 CZK
5 NAD6,33940 CZK
10 NAD12,67880 CZK
20 NAD25,35760 CZK
50 NAD63,39400 CZK
100 NAD126,78800 CZK
250 NAD316,97000 CZK
500 NAD633,94000 CZK
1000 NAD1 267,88000 CZK
2000 NAD2 535,76000 CZK
5000 NAD6 339,40000 CZK
10000 NAD12 678,80000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Намибийский доллар
1 CZK0,78872 NAD
5 CZK3,94358 NAD
10 CZK7,88716 NAD
20 CZK15,77432 NAD
50 CZK39,43580 NAD
100 CZK78,87160 NAD
250 CZK197,17900 NAD
500 CZK394,35800 NAD
1000 CZK788,71600 NAD
2000 CZK1 577,43200 NAD
5000 CZK3 943,58000 NAD
10000 CZK7 887,16000 NAD