الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CZK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٨٠١٫٨٦ bam

1.00000 CZK = 0.08019 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 8:58 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CZK إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BAM
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866051.065788.59561.438221.663340.966818.2229
1GBP1.1546711.2305102.2961.660621.920561.1163321.0409
1USD0.938350.812678183.13371.349551.560790.907217.0995
1INR0.01128720.009775550.012028810.01623350.01877450.01091250.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CZK0.08019 BAM
5 CZK0.40093 BAM
10 CZK0.80186 BAM
20 CZK1.60371 BAM
50 CZK4.00928 BAM
100 CZK8.01856 BAM
250 CZK20.04640 BAM
500 CZK40.09280 BAM
1000 CZK80.18560 BAM
2000 CZK160.37120 BAM
5000 CZK400.92800 BAM
10000 CZK801.85600 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BAM12.47110 CZK
5 BAM62.35550 CZK
10 BAM124.71100 CZK
20 BAM249.42200 CZK
50 BAM623.55500 CZK
100 BAM1247.11000 CZK
250 BAM3117.77500 CZK
500 BAM6235.55000 CZK
1000 BAM12471.10000 CZK
2000 BAM24942.20000 CZK
5000 BAM62355.50000 CZK
10000 BAM124711.00000 CZK