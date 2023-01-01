يوان صيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CNY إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
251.99 bam

1.00000 CNY = 0.25199 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 7:55 UTC
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CNY إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065788.59051.437581.662040.965118.2045
1GBP1.1554711.23155102.3771.66131.92071.1151421.0376
1USD0.938350.811985183.12891.348951.559580.905617.0822
1INR0.01128790.009767780.012029510.01622720.01876090.01089390.205491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CNY0.25199 BAM
5 CNY1.25992 BAM
10 CNY2.51985 BAM
20 CNY5.03970 BAM
50 CNY12.59925 BAM
100 CNY25.19850 BAM
250 CNY62.99625 BAM
500 CNY125.99250 BAM
1000 CNY251.98500 BAM
2000 CNY503.97000 BAM
5000 CNY1259.92500 BAM
10000 CNY2519.85000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Chinese Yuan RMB
1 BAM3.96849 CNY
5 BAM19.84245 CNY
10 BAM39.68490 CNY
20 BAM79.36980 CNY
50 BAM198.42450 CNY
100 BAM396.84900 CNY
250 BAM992.12250 CNY
500 BAM1984.24500 CNY
1000 BAM3968.49000 CNY
2000 BAM7936.98000 CNY
5000 BAM19842.45000 CNY
10000 BAM39684.90000 CNY