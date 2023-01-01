يوان صيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل CNY إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 CNY
|0.25199 BAM
|5 CNY
|1.25992 BAM
|10 CNY
|2.51985 BAM
|20 CNY
|5.03970 BAM
|50 CNY
|12.59925 BAM
|100 CNY
|25.19850 BAM
|250 CNY
|62.99625 BAM
|500 CNY
|125.99250 BAM
|1000 CNY
|251.98500 BAM
|2000 CNY
|503.97000 BAM
|5000 CNY
|1259.92500 BAM
|10000 CNY
|2519.85000 BAM
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Chinese Yuan RMB
|1 BAM
|3.96849 CNY
|5 BAM
|19.84245 CNY
|10 BAM
|39.68490 CNY
|20 BAM
|79.36980 CNY
|50 BAM
|198.42450 CNY
|100 BAM
|396.84900 CNY
|250 BAM
|992.12250 CNY
|500 BAM
|1984.24500 CNY
|1000 BAM
|3968.49000 CNY
|2000 BAM
|7936.98000 CNY
|5000 BAM
|19842.45000 CNY
|10000 BAM
|39684.90000 CNY