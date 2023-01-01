يورو إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل EUR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٬٩٦٠٫٣٧ bam

1.00000 EUR = 1.96037 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
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EUR إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655390.957618.2041
1GBP1.1578111.23195102.1591.660611.916691.1087221.0776
1USD0.939850.811721182.9251.347951.555810.900217.1091
1INR0.01133370.009788620.012059110.0162550.01876170.01085560.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 EUR1.96037 BAM
5 EUR9.80185 BAM
10 EUR19.60370 BAM
20 EUR39.20740 BAM
50 EUR98.01850 BAM
100 EUR196.03700 BAM
250 EUR490.09250 BAM
500 EUR980.18500 BAM
1000 EUR1960.37000 BAM
2000 EUR3920.74000 BAM
5000 EUR9801.85000 BAM
10000 EUR19603.70000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / اليورو
1 BAM0.51011 EUR
5 BAM2.55055 EUR
10 BAM5.10109 EUR
20 BAM10.20218 EUR
50 BAM25.50545 EUR
100 BAM51.01090 EUR
250 BAM127.52725 EUR
500 BAM255.05450 EUR
1000 BAM510.10900 EUR
2000 BAM1020.21800 EUR
5000 BAM2550.54500 EUR
10000 BAM5101.09000 EUR