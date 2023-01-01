شيكل إسرائيلي جديد إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل ILS إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 ILS
|0.48233 BAM
|5 ILS
|2.41163 BAM
|10 ILS
|4.82326 BAM
|20 ILS
|9.64652 BAM
|50 ILS
|24.11630 BAM
|100 ILS
|48.23260 BAM
|250 ILS
|120.58150 BAM
|500 ILS
|241.16300 BAM
|1000 ILS
|482.32600 BAM
|2000 ILS
|964.65200 BAM
|5000 ILS
|2411.63000 BAM
|10000 ILS
|4823.26000 BAM
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Israeli New Sheqel
|1 BAM
|2.07329 ILS
|5 BAM
|10.36645 ILS
|10 BAM
|20.73290 ILS
|20 BAM
|41.46580 ILS
|50 BAM
|103.66450 ILS
|100 BAM
|207.32900 ILS
|250 BAM
|518.32250 ILS
|500 BAM
|1036.64500 ILS
|1000 BAM
|2073.29000 ILS
|2000 BAM
|4146.58000 ILS
|5000 BAM
|10366.45000 ILS
|10000 BAM
|20732.90000 ILS