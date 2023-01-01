شيكل إسرائيلي جديد إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل ILS إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٨٢٫٣٣ bam

1.00000 ILS = 0.48233 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 14:52 UTC
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ILS إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BAM
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 ILS0.48233 BAM
5 ILS2.41163 BAM
10 ILS4.82326 BAM
20 ILS9.64652 BAM
50 ILS24.11630 BAM
100 ILS48.23260 BAM
250 ILS120.58150 BAM
500 ILS241.16300 BAM
1000 ILS482.32600 BAM
2000 ILS964.65200 BAM
5000 ILS2411.63000 BAM
10000 ILS4823.26000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Israeli New Sheqel
1 BAM2.07329 ILS
5 BAM10.36645 ILS
10 BAM20.73290 ILS
20 BAM41.46580 ILS
50 BAM103.66450 ILS
100 BAM207.32900 ILS
250 BAM518.32250 ILS
500 BAM1036.64500 ILS
1000 BAM2073.29000 ILS
2000 BAM4146.58000 ILS
5000 BAM10366.45000 ILS
10000 BAM20732.90000 ILS