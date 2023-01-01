فرنك سويسري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CHF إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢٬٠٤٨٫٠٧ bam

1.00000 CHF = 2.04807 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 2:8 UTC
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CHF إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0641588.24461.434531.656520.9573518.2039
1GBP1.1582111.2324102.1971.661341.918431.1088121.0821
1USD0.93980.811425182.9251.348051.556660.899717.1065
1INR0.01133210.009785050.012059110.01625630.01877190.01084960.206289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CHF2.04807 BAM
5 CHF10.24035 BAM
10 CHF20.48070 BAM
20 CHF40.96140 BAM
50 CHF102.40350 BAM
100 CHF204.80700 BAM
250 CHF512.01750 BAM
500 CHF1024.03500 BAM
1000 CHF2048.07000 BAM
2000 CHF4096.14000 BAM
5000 CHF10240.35000 BAM
10000 CHF20480.70000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الفرنك السويسري
1 BAM0.48826 CHF
5 BAM2.44132 CHF
10 BAM4.88264 CHF
20 BAM9.76528 CHF
50 BAM24.41320 CHF
100 BAM48.82640 CHF
250 BAM122.06600 CHF
500 BAM244.13200 CHF
1000 BAM488.26400 CHF
2000 BAM976.52800 CHF
5000 BAM2441.32000 CHF
10000 BAM4882.64000 CHF