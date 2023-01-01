دولار نيوزيلندي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل NZD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
١٬٠٨٩٫٩٨ bam

1.00000 NZD = 1.08998 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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NZD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436291.663280.9644518.3593
1GBP1.1528711.2284101.8091.655881.917581.1118921.1662
1USD0.938550.814067182.87951.3481.561040.9051517.2307
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626460.0188350.01092130.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 NZD1.08998 BAM
5 NZD5.44990 BAM
10 NZD10.89980 BAM
20 NZD21.79960 BAM
50 NZD54.49900 BAM
100 NZD108.99800 BAM
250 NZD272.49500 BAM
500 NZD544.99000 BAM
1000 NZD1089.98000 BAM
2000 NZD2179.96000 BAM
5000 NZD5449.90000 BAM
10000 NZD10899.80000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار نيوزيلندي
1 BAM0.91745 NZD
5 BAM4.58724 NZD
10 BAM9.17448 NZD
20 BAM18.34896 NZD
50 BAM45.87240 NZD
100 BAM91.74480 NZD
250 BAM229.36200 NZD
500 BAM458.72400 NZD
1000 BAM917.44800 NZD
2000 BAM1834.89600 NZD
5000 BAM4587.24000 NZD
10000 BAM9174.48000 NZD