Yeni Zelanda dolarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile NZD → BAM çevirin

1.000 nzd
1.111,01 bam

1.00000 NZD = 1.11101 BAM

15:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.534330.7945650.9291583.02311.349950.88025150.045
1 AUD0.6517510.5178580.60557554.11030.879830.57370397.7918
1 GBP1.258551.9310311.16941104.4891.698981.10787188.839
1 EUR1.076251.651320.85513189.35361.452880.947375161.485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 NZD1.11101 BAM
5 NZD5.55505 BAM
10 NZD11.11010 BAM
20 NZD22.22020 BAM
50 NZD55.55050 BAM
100 NZD111.10100 BAM
250 NZD277.75250 BAM
500 NZD555.50500 BAM
1000 NZD1111.01000 BAM
2000 NZD2222.02000 BAM
5000 NZD5555.05000 BAM
10000 NZD11110.10000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Yeni Zelanda Doları
1 BAM0.90009 NZD
5 BAM4.50042 NZD
10 BAM9.00085 NZD
20 BAM18.00170 NZD
50 BAM45.00425 NZD
100 BAM90.00850 NZD
250 BAM225.02125 NZD
500 BAM450.04250 NZD
1000 BAM900.08500 NZD
2000 BAM1800.17000 NZD
5000 BAM4500.42500 NZD
10000 BAM9000.85000 NZD