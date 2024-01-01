Çek Cumhuriyeti korunasından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile CZK → BAM çevirin

10.000 czk
772,17 bam

1,000 CZK = 0,07722 BAM

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0640,8551.468,64,28788,96934,4320,973
1 USD0,9410,8031.380,134,02983,60932,3580,914
1 GBP1,171,24511.718,265,015104,09440,2861,138
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,0610,0230,001

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Çek Cumhuriyeti korunasından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

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CZK → TRY

CZK → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 CZK0,07722 BAM
5 CZK0,38608 BAM
10 CZK0,77217 BAM
20 CZK1,54433 BAM
50 CZK3,86083 BAM
100 CZK7,72166 BAM
250 CZK19,30415 BAM
500 CZK38,60830 BAM
1000 CZK77,21660 BAM
2000 CZK154,43320 BAM
5000 CZK386,08300 BAM
10000 CZK772,16600 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 BAM12,95060 CZK
5 BAM64,75300 CZK
10 BAM129,50600 CZK
20 BAM259,01200 CZK
50 BAM647,53000 CZK
100 BAM1.295,06000 CZK
250 BAM3.237,65000 CZK
500 BAM6.475,30000 CZK
1000 BAM12.950,60000 CZK
2000 BAM25.901,20000 CZK
5000 BAM64.753,00000 CZK
10000 BAM129.506,00000 CZK