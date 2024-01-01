Norveç kronundan Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile NOK → BAM çevirin

1.000 nok
172,57 bam

1.00000 NOK = 0.17257 BAM

15:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.927783.01950.7940610.42541329.984.027856.91559
1 EUR1.07795189.49090.8559611.23791433.654.341757.45455
1 INR0.01204540.011174310.009564750.12557816.02010.04851690.0833008
1 GBP1.259351.16828104.551113.1291674.915.072378.70899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

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NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 NOK0.17257 BAM
5 NOK0.86285 BAM
10 NOK1.72570 BAM
20 NOK3.45140 BAM
50 NOK8.62850 BAM
100 NOK17.25700 BAM
250 NOK43.14250 BAM
500 NOK86.28500 BAM
1000 NOK172.57000 BAM
2000 NOK345.14000 BAM
5000 NOK862.85000 BAM
10000 NOK1725.70000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Norveç Kronu
1 BAM5.79476 NOK
5 BAM28.97380 NOK
10 BAM57.94760 NOK
20 BAM115.89520 NOK
50 BAM289.73800 NOK
100 BAM579.47600 NOK
250 BAM1448.69000 NOK
500 BAM2897.38000 NOK
1000 BAM5794.76000 NOK
2000 BAM11589.52000 NOK
5000 BAM28973.80000 NOK
10000 BAM57947.60000 NOK