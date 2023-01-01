1 Norveç kronundan Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile NOK → BAM çevirin

1 nok
0,17 bam

1.00000 NOK = 0.17325 BAM

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NOK → BAM çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 BAM
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

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NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 NOK0.17325 BAM
5 NOK0.86627 BAM
10 NOK1.73254 BAM
20 NOK3.46508 BAM
50 NOK8.66270 BAM
100 NOK17.32540 BAM
250 NOK43.31350 BAM
500 NOK86.62700 BAM
1000 NOK173.25400 BAM
2000 NOK346.50800 BAM
5000 NOK866.27000 BAM
10000 NOK1732.54000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Norveç Kronu
1 BAM5.77188 NOK
5 BAM28.85940 NOK
10 BAM57.71880 NOK
20 BAM115.43760 NOK
50 BAM288.59400 NOK
100 BAM577.18800 NOK
250 BAM1442.97000 NOK
500 BAM2885.94000 NOK
1000 BAM5771.88000 NOK
2000 BAM11543.76000 NOK
5000 BAM28859.40000 NOK
10000 BAM57718.80000 NOK