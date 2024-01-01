1 норвежская крона в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте NOK в BAM по реальному обменному курсу

1 nok
0,16 bam

kr1,000 NOK = KM0,1646 BAM

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NOK в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17330,1733
Низкий0,16460,1646
В среднем0,16990,1692
Изменить-4.98%-1.16%
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Соотношение 1 NOK к BAM

За последние 30 дней максимальный курс NOK к BAM составил 0,1733, а минимальный — 0,1646. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1699. Изменение курса NOK к BAM в процентном соотношении составило -4.98.

За последние 90 дней максимальный курс NOK к BAM составил 0,1733, а минимальный — 0,1646. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1692. Изменение курса NOK к BAM в процентном соотношении составило -1.16.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10,91983,7230,77410,6771 389,893,9396,856
1 EUR1,088191,1160,84311,621 512,624,2877,462
1 INR0,0120,01110,0090,12816,6010,0470,082
1 GBP1,2911,187108,116113,7871 794,835,0878,854

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Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для норвежская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Норвежская крона / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 NOK0,16463 BAM
5 NOK0,82317 BAM
10 NOK1,64633 BAM
20 NOK3,29266 BAM
50 NOK8,23165 BAM
100 NOK16,46330 BAM
250 NOK41,15825 BAM
500 NOK82,31650 BAM
1000 NOK164,63300 BAM
2000 NOK329,26600 BAM
5000 NOK823,16500 BAM
10000 NOK1 646,33000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Норвежская крона
1 BAM6,07412 NOK
5 BAM30,37060 NOK
10 BAM60,74120 NOK
20 BAM121,48240 NOK
50 BAM303,70600 NOK
100 BAM607,41200 NOK
250 BAM1 518,53000 NOK
500 BAM3 037,06000 NOK
1000 BAM6 074,12000 NOK
2000 BAM12 148,24000 NOK
5000 BAM30 370,60000 NOK
10000 BAM60 741,20000 NOK