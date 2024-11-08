Австралийские доллары в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте AUD в BAM по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = KM1,201 BAM

Среднерыночный курс в 19:10
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График изменения обменного курса AUD к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 AUD в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,21051,2188
Низкий1,18181,1718
В среднем1,19781,1941
Изменение-0.00%1.96%
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Соотношение 1 AUD к BAM

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BAM составил 1,2105, а минимальный — 1,1818. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1978. Изменение курса AUD к BAM в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BAM составил 1,2188, а минимальный — 1,1718. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1941. Изменение курса AUD к BAM в процентном соотношении составило 1.96.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7551,3921,329
1 GBP1,2911108,9111,2052,167197,1381,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36211,798163,561,4911,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 AUD1,20050 BAM
5 AUD6,00250 BAM
10 AUD12,00500 BAM
20 AUD24,01000 BAM
50 AUD60,02500 BAM
100 AUD120,05000 BAM
250 AUD300,12500 BAM
500 AUD600,25000 BAM
1000 AUD1 200,50000 BAM
2000 AUD2 401,00000 BAM
5000 AUD6 002,50000 BAM
10000 AUD12 005,00000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Австралийский доллар
1 BAM0,83299 AUD
5 BAM4,16493 AUD
10 BAM8,32986 AUD
20 BAM16,65972 AUD
50 BAM41,64930 AUD
100 BAM83,29860 AUD
250 BAM208,24650 AUD
500 BAM416,49300 AUD
1000 BAM832,98600 AUD
2000 BAM1 665,97200 AUD
5000 BAM4 164,93000 AUD
10000 BAM8 329,86000 AUD