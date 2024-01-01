Датские кроны в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте DKK в BAM по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса DKK к BAM
1 DKK = 0,26227 BAM
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 DKK в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2623
|0,2624
|Низкий
|0,2621
|0,2621
|В среднем
|0,2622
|0,2622
|Изменение
|0.04%
|0.08%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 DKK к BAM
За последние 30 дней максимальный курс DKK к BAM составил 0,2623, а минимальный — 0,2621. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2622. Изменение курса DKK к BAM в процентном соотношении составило 0.04.
За последние 90 дней максимальный курс DKK к BAM составил 0,2624, а минимальный — 0,2621. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2622. Изменение курса DKK к BAM в процентном соотношении составило 0.08.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из датских крон в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Датская крона / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 DKK
|0,26227 BAM
|5 DKK
|1,31136 BAM
|10 DKK
|2,62272 BAM
|20 DKK
|5,24544 BAM
|50 DKK
|13,11360 BAM
|100 DKK
|26,22720 BAM
|250 DKK
|65,56800 BAM
|500 DKK
|131,13600 BAM
|1000 DKK
|262,27200 BAM
|2000 DKK
|524,54400 BAM
|5000 DKK
|1 311,36000 BAM
|10000 DKK
|2 622,72000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Датская крона
|1 BAM
|3,81284 DKK
|5 BAM
|19,06420 DKK
|10 BAM
|38,12840 DKK
|20 BAM
|76,25680 DKK
|50 BAM
|190,64200 DKK
|100 BAM
|381,28400 DKK
|250 BAM
|953,21000 DKK
|500 BAM
|1 906,42000 DKK
|1000 BAM
|3 812,84000 DKK
|2000 BAM
|7 625,68000 DKK
|5000 BAM
|19 064,20000 DKK
|10000 BAM
|38 128,40000 DKK