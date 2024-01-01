Датские кроны в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте DKK в BAM по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = KM0,2623 BAM

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к BAM

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BAM
1 DKK в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26230,2624
Низкий0,26210,2621
В среднем0,26220,2622
Изменение0.04%0.08%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к BAM

За последние 30 дней максимальный курс DKK к BAM составил 0,2623, а минимальный — 0,2621. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2622. Изменение курса DKK к BAM в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к BAM составил 0,2624, а минимальный — 0,2621. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2622. Изменение курса DKK к BAM в процентном соотношении составило 0.08.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к BAM

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 DKK0,26227 BAM
5 DKK1,31136 BAM
10 DKK2,62272 BAM
20 DKK5,24544 BAM
50 DKK13,11360 BAM
100 DKK26,22720 BAM
250 DKK65,56800 BAM
500 DKK131,13600 BAM
1000 DKK262,27200 BAM
2000 DKK524,54400 BAM
5000 DKK1 311,36000 BAM
10000 DKK2 622,72000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Датская крона
1 BAM3,81284 DKK
5 BAM19,06420 DKK
10 BAM38,12840 DKK
20 BAM76,25680 DKK
50 BAM190,64200 DKK
100 BAM381,28400 DKK
250 BAM953,21000 DKK
500 BAM1 906,42000 DKK
1000 BAM3 812,84000 DKK
2000 BAM7 625,68000 DKK
5000 BAM19 064,20000 DKK
10000 BAM38 128,40000 DKK