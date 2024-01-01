История обменного курса датская крона–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс датские кроны/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,262, отражая изменение в размере -0.007% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.020% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,262, и минимумом, равным 0,262, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.017%.