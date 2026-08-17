سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.261623 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.261728 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.261546 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.041%.