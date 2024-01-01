丹麥克朗兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為0.262，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.013%。

在過去一星期，丹麥克朗兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在23-07-2024高見0.262，並在25-07-2024低見0.262。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.016%。