Венгерские форинты в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте HUF в BAM по реальному обменному курсу
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|1 HUF в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0050
|0,0051
|Низкий
|0,0049
|0,0049
|В среднем
|0,0050
|0,0050
|Изменить
|1.32%
|0.93%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 HUF к BAM
За последние 30 дней максимальный курс HUF к BAM составил 0,0050, а минимальный — 0,0049. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0050. Изменение курса HUF к BAM в процентном соотношении составило 1.32.
За последние 90 дней максимальный курс HUF к BAM составил 0,0051, а минимальный — 0,0049. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0050. Изменение курса HUF к BAM в процентном соотношении составило 0.93.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Венгерский форинт / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|2000 HUF
|10,01008 BAM
|5000 HUF
|25,02520 BAM
|10000 HUF
|50,05040 BAM
|15000 HUF
|75,07560 BAM
|20000 HUF
|100,10080 BAM
|30000 HUF
|150,15120 BAM
|40000 HUF
|200,20160 BAM
|50000 HUF
|250,25200 BAM
|60000 HUF
|300,30240 BAM
|100000 HUF
|500,50400 BAM
|150000 HUF
|750,75600 BAM
|200000 HUF
|1 001,00800 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Венгерский форинт
|1 BAM
|199,79800 HUF
|5 BAM
|998,99000 HUF
|10 BAM
|1 997,98000 HUF
|20 BAM
|3 995,96000 HUF
|50 BAM
|9 989,90000 HUF
|100 BAM
|19 979,80000 HUF
|250 BAM
|49 949,50000 HUF
|500 BAM
|99 899,00000 HUF
|1000 BAM
|199 798,00000 HUF
|2000 BAM
|399 596,00000 HUF
|5000 BAM
|998 990,00000 HUF
|10000 BAM
|1 997 980,00000 HUF