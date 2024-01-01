Венгерские форинты в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте HUF в BAM по реальному обменному курсу

10 000 huf
50,05 bam

Ft1,000 HUF = KM0,005005 BAM

Среднерыночный курс в 06:23
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1 HUF в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00500,0051
Низкий0,00490,0049
В среднем0,00500,0050
Изменить1.32%0.93%
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Соотношение 1 HUF к BAM

За последние 30 дней максимальный курс HUF к BAM составил 0,0050, а минимальный — 0,0049. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0050. Изменение курса HUF к BAM в процентном соотношении составило 1.32.

За последние 90 дней максимальный курс HUF к BAM составил 0,0051, а минимальный — 0,0049. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0050. Изменение курса HUF к BAM в процентном соотношении составило 0.93.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9180,7731,3711,34518,29783,6381,492
1 EUR1,08910,8421,4931,46419,92491,0731,625
1 GBP1,2941,18811,7731,7423,669108,1891,93
1 CAD0,730,670,56410,98113,34961,021,089

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Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для венгерский форинт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Венгерский форинт / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
2000 HUF10,01008 BAM
5000 HUF25,02520 BAM
10000 HUF50,05040 BAM
15000 HUF75,07560 BAM
20000 HUF100,10080 BAM
30000 HUF150,15120 BAM
40000 HUF200,20160 BAM
50000 HUF250,25200 BAM
60000 HUF300,30240 BAM
100000 HUF500,50400 BAM
150000 HUF750,75600 BAM
200000 HUF1 001,00800 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Венгерский форинт
1 BAM199,79800 HUF
5 BAM998,99000 HUF
10 BAM1 997,98000 HUF
20 BAM3 995,96000 HUF
50 BAM9 989,90000 HUF
100 BAM19 979,80000 HUF
250 BAM49 949,50000 HUF
500 BAM99 899,00000 HUF
1000 BAM199 798,00000 HUF
2000 BAM399 596,00000 HUF
5000 BAM998 990,00000 HUF
10000 BAM1 997 980,00000 HUF