فورنت مجري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل HUF إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٥٠٫٥٨ bam

1.00000 HUF = 0.00506 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 14:23 UTC
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HUF إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62121.438921.661630.9641518.3313
1GBP1.1524711.2287102.1381.658381.915061.1111621.1271
1USD0.9380.813868183.12651.34971.55860.904517.1947
1INR0.0112840.009790720.012029910.01623670.01874980.0108810.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
2000 HUF10.11504 BAM
5000 HUF25.28760 BAM
10000 HUF50.57520 BAM
15000 HUF75.86280 BAM
20000 HUF101.15040 BAM
30000 HUF151.72560 BAM
40000 HUF202.30080 BAM
50000 HUF252.87600 BAM
60000 HUF303.45120 BAM
100000 HUF505.75200 BAM
150000 HUF758.62800 BAM
200000 HUF1011.50400 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Hungarian Forint
1 BAM197.72500 HUF
5 BAM988.62500 HUF
10 BAM1977.25000 HUF
20 BAM3954.50000 HUF
50 BAM9886.25000 HUF
100 BAM19772.50000 HUF
250 BAM49431.25000 HUF
500 BAM98862.50000 HUF
1000 BAM197725.00000 HUF
2000 BAM395450.00000 HUF
5000 BAM988625.00000 HUF
10000 BAM1977250.00000 HUF