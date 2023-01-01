جنيه إسترليني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل GBP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٢٬٢٧٠٫٥٢ bam

1.00000 GBP = 2.27052 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 0:45 UTC
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GBP إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957418.2113
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917171.1086221.0883
1USD0.940350.812084182.9251.348451.55690.9002517.1255
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626110.01877490.01085620.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 GBP2.27052 BAM
5 GBP11.35260 BAM
10 GBP22.70520 BAM
20 GBP45.41040 BAM
50 GBP113.52600 BAM
100 GBP227.05200 BAM
250 GBP567.63000 BAM
500 GBP1135.26000 BAM
1000 GBP2270.52000 BAM
2000 GBP4541.04000 BAM
5000 GBP11352.60000 BAM
10000 GBP22705.20000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه استرليني
1 BAM0.44043 GBP
5 BAM2.20214 GBP
10 BAM4.40428 GBP
20 BAM8.80856 GBP
50 BAM22.02140 GBP
100 BAM44.04280 GBP
250 BAM110.10700 GBP
500 BAM220.21400 GBP
1000 BAM440.42800 GBP
2000 BAM880.85600 GBP
5000 BAM2202.14000 GBP
10000 BAM4404.28000 GBP