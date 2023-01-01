دولار هونغ كونغ إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل HKD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
235.57 bam

1.00000 HKD = 0.23557 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 13:20 UTC
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HKD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064488.50581.437051.662480.963818.3135
1GBP1.1527411.227102.0261.656571.916441.1110121.1111
1USD0.93950.814996183.15091.35011.561890.9055517.2055
1INR0.01129870.009801410.012026310.01623670.01878380.01089040.206919

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
100 HKD23.55710 BAM
200 HKD47.11420 BAM
300 HKD70.67130 BAM
500 HKD117.78550 BAM
1000 HKD235.57100 BAM
2000 HKD471.14200 BAM
2500 HKD588.92750 BAM
3000 HKD706.71300 BAM
4000 HKD942.28400 BAM
5000 HKD1177.85500 BAM
10000 HKD2355.71000 BAM
20000 HKD4711.42000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار هونغ كونغ
1 BAM4.24500 HKD
5 BAM21.22500 HKD
10 BAM42.45000 HKD
20 BAM84.90000 HKD
50 BAM212.25000 HKD
100 BAM424.50000 HKD
250 BAM1061.25000 HKD
500 BAM2122.50000 HKD
1000 BAM4245.00000 HKD
2000 BAM8490.00000 HKD
5000 BAM21225.00000 HKD
10000 BAM42450.00000 HKD