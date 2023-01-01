ين ياباني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل JPY إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
124.68 bam

1.00000 JPY = 0.01247 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 16:24 UTC
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JPY إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066188.62971.437161.661370.9632518.3223
1GBP1.153411.22975102.2351.657761.916391.1110121.1349
1USD0.9380.813173183.13451.348051.558360.9035517.1863
1INR0.01128290.009781420.012028710.01621530.01874510.01086850.206729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
100 JPY1.24681 BAM
1000 JPY12.46810 BAM
1500 JPY18.70215 BAM
2000 JPY24.93620 BAM
3000 JPY37.40430 BAM
5000 JPY62.34050 BAM
5400 JPY67.32774 BAM
10000 JPY124.68100 BAM
15000 JPY187.02150 BAM
20000 JPY249.36200 BAM
25000 JPY311.70250 BAM
30000 JPY374.04300 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / ين ياباني
1 BAM80.20500 JPY
5 BAM401.02500 JPY
10 BAM802.05000 JPY
20 BAM1604.10000 JPY
50 BAM4010.25000 JPY
100 BAM8020.50000 JPY
250 BAM20051.25000 JPY
500 BAM40102.50000 JPY
1000 BAM80205.00000 JPY
2000 BAM160410.00000 JPY
5000 BAM401025.00000 JPY
10000 BAM802050.00000 JPY