ليرة تركية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل TRY إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
50.82 bam

TL1.000 TRY = KM0.05082 BAM

Mid-market exchange rate at 01:30
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TRY إلى BAM مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

BAM

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9381.3453.67348.702
1 EUR1.11710.843311.8893.7971.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.919111.2521.7824.86864.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 TRY٠٫٠٥٠٨٢ BAM
5 TRY٠٫٢٥٤٠٩ BAM
10 TRY٠٫٥٠٨١٨ BAM
20 TRY١٫٠١٦٣٦ BAM
50 TRY٢٫٥٤٠٩١ BAM
100 TRY٥٫٠٨١٨١ BAM
250 TRY١٢٫٧٠٤٥٣ BAM
500 TRY٢٥٫٤٠٩٠٥ BAM
1000 TRY٥٠٫٨١٨١٠ BAM
2000 TRY١٠١٫٦٣٦٢٠ BAM
5000 TRY٢٥٤٫٠٩٠٥٠ BAM
10000 TRY٥٠٨٫١٨١٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / ليرة تركية
1 BAM١٩٫٦٧٨٠٠ TRY
5 BAM٩٨٫٣٩٠٠٠ TRY
10 BAM١٩٦٫٧٨٠٠٠ TRY
20 BAM٣٩٣٫٥٦٠٠٠ TRY
50 BAM٩٨٣٫٩٠٠٠٠ TRY
100 BAM١٬٩٦٧٫٨٠٠٠٠ TRY
250 BAM٤٬٩١٩٫٥٠٠٠٠ TRY
500 BAM٩٬٨٣٩٫٠٠٠٠٠ TRY
1000 BAM١٩٬٦٧٨٫٠٠٠٠٠ TRY
2000 BAM٣٩٬٣٥٦٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 BAM٩٨٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 BAM١٩٦٬٧٨٠٫٠٠٠٠٠ TRY