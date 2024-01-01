1 ليرة تركية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل TRY إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.06 bam

1.000 TRY = 0.05585 BAM

Mid-market exchange rate at 12:33
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٥٠٫٧٨٢٢٧٩٫٢٨٢٫٧٧٢١٫٣٤٨٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٩
1 EUR١٫٠٩٣1٠٫٨٥٥٣٠٥٫١٣٨٩٠٫٤٦١١٫٤٧٤٤٫٠١٤٥٣٫٣٣٢
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧1٣٥٧٫٠٢٧١٠٥٫٨٤٤١٫٧٢٤٤٫٦٩٧٦٢٫٤٠٢
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 TRY٠٫٠٥٥٨٥ BAM
5 TRY٠٫٢٧٩٢٥ BAM
10 TRY٠٫٥٥٨٥٠ BAM
20 TRY١٫١١٧٠٠ BAM
50 TRY٢٫٧٩٢٥١ BAM
100 TRY٥٫٥٨٥٠١ BAM
250 TRY١٣٫٩٦٢٥٣ BAM
500 TRY٢٧٫٩٢٥٠٥ BAM
1000 TRY٥٥٫٨٥٠١٠ BAM
2000 TRY١١١٫٧٠٠٢٠ BAM
5000 TRY٢٧٩٫٢٥٠٥٠ BAM
10000 TRY٥٥٨٫٥٠١٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / ليرة تركية
1 BAM١٧٫٩٠٥١٠ TRY
5 BAM٨٩٫٥٢٥٥٠ TRY
10 BAM١٧٩٫٠٥١٠٠ TRY
20 BAM٣٥٨٫١٠٢٠٠ TRY
50 BAM٨٩٥٫٢٥٥٠٠ TRY
100 BAM١٬٧٩٠٫٥١٠٠٠ TRY
250 BAM٤٬٤٧٦٫٢٧٥٠٠ TRY
500 BAM٨٬٩٥٢٫٥٥٠٠٠ TRY
1000 BAM١٧٬٩٠٥٫١٠٠٠٠ TRY
2000 BAM٣٥٬٨١٠٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 BAM٨٩٬٥٢٥٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 BAM١٧٩٬٠٥١٫٠٠٠٠٠ TRY