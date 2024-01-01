1 турецкая лира в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте TRY в BAM по реальному обменному курсу

1 try
0,05 bam

TL1,000 TRY = KM0,05439 BAM

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TRY в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05590,0566
Низкий0,05400,0540
В среднем0,05510,0557
Изменить-2.32%-3.41%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к BAM

За последние 30 дней максимальный курс TRY к BAM составил 0,0559, а минимальный — 0,0540. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0551. Изменение курса TRY к BAM в процентном соотношении составило -2.32.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к BAM составил 0,0566, а минимальный — 0,0540. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0557. Изменение курса TRY к BAM в процентном соотношении составило -3.41.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 TRY0,05439 BAM
5 TRY0,27196 BAM
10 TRY0,54392 BAM
20 TRY1,08784 BAM
50 TRY2,71960 BAM
100 TRY5,43920 BAM
250 TRY13,59800 BAM
500 TRY27,19600 BAM
1000 TRY54,39200 BAM
2000 TRY108,78400 BAM
5000 TRY271,96000 BAM
10000 TRY543,92000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Турецкая лира
1 BAM18,38510 TRY
5 BAM91,92550 TRY
10 BAM183,85100 TRY
20 BAM367,70200 TRY
50 BAM919,25500 TRY
100 BAM1 838,51000 TRY
250 BAM4 596,27500 TRY
500 BAM9 192,55000 TRY
1000 BAM18 385,10000 TRY
2000 BAM36 770,20000 TRY
5000 BAM91 925,50000 TRY
10000 BAM183 851,00000 TRY