رينغيت ماليزي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل MYR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
391.96 bam

1.00000 MYR = 0.39196 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 22:48 UTC
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MYR إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661780.964618.3671
1GBP1.1528711.2292102.181.656651.915841.1120621.1751
1USD0.93790.813537183.1271.347751.55860.904717.2267
1INR0.01128290.009786680.012029810.01621310.01874970.01088330.207234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MYR0.39196 BAM
5 MYR1.95982 BAM
10 MYR3.91964 BAM
20 MYR7.83928 BAM
50 MYR19.59820 BAM
100 MYR39.19640 BAM
250 MYR97.99100 BAM
500 MYR195.98200 BAM
1000 MYR391.96400 BAM
2000 MYR783.92800 BAM
5000 MYR1959.82000 BAM
10000 MYR3919.64000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / رينغيت ماليزي
1 BAM2.55125 MYR
5 BAM12.75625 MYR
10 BAM25.51250 MYR
20 BAM51.02500 MYR
50 BAM127.56250 MYR
100 BAM255.12500 MYR
250 BAM637.81250 MYR
500 BAM1275.62500 MYR
1000 BAM2551.25000 MYR
2000 BAM5102.50000 MYR
5000 BAM12756.25000 MYR
10000 BAM25512.50000 MYR