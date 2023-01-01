روبية هندية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل INR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
222.39 bam

1.00000 INR = 0.02224 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 0:57 UTC
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INR إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654760.9572518.2122
1GBP1.1582111.23135102.111.660351.916651.108721.0945
1USD0.940650.812117182.9251.34841.556540.9004517.1312
1INR0.01134330.009793390.012059110.01626050.01877050.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 INR0.02224 BAM
5 INR0.11119 BAM
10 INR0.22239 BAM
20 INR0.44478 BAM
50 INR1.11194 BAM
100 INR2.22388 BAM
250 INR5.55970 BAM
500 INR11.11940 BAM
1000 INR22.23880 BAM
2000 INR44.47760 BAM
5000 INR111.19400 BAM
10000 INR222.38800 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الروبية الهندية
1 BAM44.96650 INR
5 BAM224.83250 INR
10 BAM449.66500 INR
20 BAM899.33000 INR
50 BAM2248.32500 INR
100 BAM4496.65000 INR
250 BAM11241.62500 INR
500 BAM22483.25000 INR
1000 BAM44966.50000 INR
2000 BAM89933.00000 INR
5000 BAM224832.50000 INR
10000 BAM449665.00000 INR