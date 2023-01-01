دولار كندي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CAD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
1366.02 bam

1.00000 CAD = 1.36602 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 0:0 UTC
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CAD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 BAM
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064988.30681.435221.654730.958118.2039
1GBP1.1575411.23265102.2181.66131.915391.1090421.0715
1USD0.939050.81126182.9251.347751.553880.899717.0945
1INR0.01132420.009783060.012059110.01625260.01873840.01084960.206144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CAD1.36602 BAM
5 CAD6.83010 BAM
10 CAD13.66020 BAM
20 CAD27.32040 BAM
50 CAD68.30100 BAM
100 CAD136.60200 BAM
250 CAD341.50500 BAM
500 CAD683.01000 BAM
1000 CAD1366.02000 BAM
2000 CAD2732.04000 BAM
5000 CAD6830.10000 BAM
10000 CAD13660.20000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار كندي
1 BAM0.73206 CAD
5 BAM3.66027 CAD
10 BAM7.32055 CAD
20 BAM14.64110 CAD
50 BAM36.60275 CAD
100 BAM73.20550 CAD
250 BAM183.01375 CAD
500 BAM366.02750 CAD
1000 BAM732.05500 CAD
2000 BAM1464.11000 CAD
5000 BAM3660.27500 CAD
10000 BAM7320.55000 CAD