دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل USD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 USD
|1.84405 BAM
|5 USD
|9.22025 BAM
|10 USD
|18.44050 BAM
|20 USD
|36.88100 BAM
|50 USD
|92.20250 BAM
|100 USD
|184.40500 BAM
|250 USD
|461.01250 BAM
|500 USD
|922.02500 BAM
|1000 USD
|1844.05000 BAM
|2000 USD
|3688.10000 BAM
|5000 USD
|9220.25000 BAM
|10000 USD
|18440.50000 BAM