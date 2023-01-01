دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل USD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٬٨٤٤٫٠٥ bam

1.00000 USD = 1.84405 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 1:13 UTC
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USD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433571.655950.9573518.2093
1GBP1.1578111.231102.0811.659821.91731.1084321.0832
1USD0.940550.812348182.9251.348351.557510.9004517.1269
1INR0.01134230.009796170.012059110.01625990.01878220.01085860.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 USD1.84405 BAM
5 USD9.22025 BAM
10 USD18.44050 BAM
20 USD36.88100 BAM
50 USD92.20250 BAM
100 USD184.40500 BAM
250 USD461.01250 BAM
500 USD922.02500 BAM
1000 USD1844.05000 BAM
2000 USD3688.10000 BAM
5000 USD9220.25000 BAM
10000 USD18440.50000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار أمريكي
1 BAM0.54229 USD
5 BAM2.71143 USD
10 BAM5.42285 USD
20 BAM10.84570 USD
50 BAM27.11425 USD
100 BAM54.22850 USD
250 BAM135.57125 USD
500 BAM271.14250 USD
1000 BAM542.28500 USD
2000 BAM1084.57000 USD
5000 BAM2711.42500 USD
10000 BAM5422.85000 USD