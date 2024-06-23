تحويل USD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

5 usd
9.15 bam

$1.000 USD = KM1.830 BAM

Mid-market exchange rate at 00:23
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63411.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6910.52210.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.1360.969116.68910.6830.5775.29913.22

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 USD١٫٨٢٩٩٥ BAM
5 USD٩٫١٤٩٧٥ BAM
10 USD١٨٫٢٩٩٥٠ BAM
20 USD٣٦٫٥٩٩٠٠ BAM
50 USD٩١٫٤٩٧٥٠ BAM
100 USD١٨٢٫٩٩٥٠٠ BAM
250 USD٤٥٧٫٤٨٧٥٠ BAM
500 USD٩١٤٫٩٧٥٠٠ BAM
1000 USD١٬٨٢٩٫٩٥٠٠٠ BAM
2000 USD٣٬٦٥٩٫٩٠٠٠٠ BAM
5000 USD٩٬١٤٩٫٧٥٠٠٠ BAM
10000 USD١٨٬٢٩٩٫٥٠٠٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار أمريكي
1 BAM٠٫٥٤٦٤٦ USD
5 BAM٢٫٧٣٢٣٢ USD
10 BAM٥٫٤٦٤٦٣ USD
20 BAM١٠٫٩٢٩٢٦ USD
50 BAM٢٧٫٣٢٣١٥ USD
100 BAM٥٤٫٦٤٦٣٠ USD
250 BAM١٣٦٫٦١٥٧٥ USD
500 BAM٢٧٣٫٢٣١٥٠ USD
1000 BAM٥٤٦٫٤٦٣٠٠ USD
2000 BAM١٬٠٩٢٫٩٢٦٠٠ USD
5000 BAM٢٬٧٣٢٫٣١٥٠٠ USD
10000 BAM٥٬٤٦٤٫٦٣٠٠٠ USD