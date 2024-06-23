تحويل USD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

50 دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

50 usd
91.50 bam

$1.000 USD = KM1.830 BAM

Mid-market exchange rate at 00:24
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63211.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6910.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2160.979116.69810.6830.5775.29913.222

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 USD١٫٨٣٠٠٥ BAM
5 USD٩٫١٥٠٢٥ BAM
10 USD١٨٫٣٠٠٥٠ BAM
20 USD٣٦٫٦٠١٠٠ BAM
50 USD٩١٫٥٠٢٥٠ BAM
100 USD١٨٣٫٠٠٥٠٠ BAM
250 USD٤٥٧٫٥١٢٥٠ BAM
500 USD٩١٥٫٠٢٥٠٠ BAM
1000 USD١٬٨٣٠٫٠٥٠٠٠ BAM
2000 USD٣٬٦٦٠٫١٠٠٠٠ BAM
5000 USD٩٬١٥٠٫٢٥٠٠٠ BAM
10000 USD١٨٬٣٠٠٫٥٠٠٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار أمريكي
1 BAM٠٫٥٤٦٤٣ USD
5 BAM٢٫٧٣٢١٦ USD
10 BAM٥٫٤٦٤٣٣ USD
20 BAM١٠٫٩٢٨٦٦ USD
50 BAM٢٧٫٣٢١٦٥ USD
100 BAM٥٤٫٦٤٣٣٠ USD
250 BAM١٣٦٫٦٠٨٢٥ USD
500 BAM٢٧٣٫٢١٦٥٠ USD
1000 BAM٥٤٦٫٤٣٣٠٠ USD
2000 BAM١٬٠٩٢٫٨٦٦٠٠ USD
5000 BAM٢٬٧٣٢٫١٦٥٠٠ USD
10000 BAM٥٬٤٦٤٫٣٣٠٠٠ USD