روبية إندونيسية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل IDR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١١٩٫٤٩ bam

1.00000 IDR = 0.00012 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 14:37 UTC
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IDR إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 IDR0.00012 BAM
5 IDR0.00060 BAM
10 IDR0.00119 BAM
20 IDR0.00239 BAM
50 IDR0.00597 BAM
100 IDR0.01195 BAM
250 IDR0.02987 BAM
500 IDR0.05975 BAM
1000 IDR0.11949 BAM
2000 IDR0.23899 BAM
5000 IDR0.59747 BAM
10000 IDR1.19493 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الروبية الإندونيسية
1 BAM8368.71000 IDR
5 BAM41843.55000 IDR
10 BAM83687.10000 IDR
20 BAM167374.20000 IDR
50 BAM418435.50000 IDR
100 BAM836871.00000 IDR
250 BAM2092177.50000 IDR
500 BAM4184355.00000 IDR
1000 BAM8368710.00000 IDR
2000 BAM16737420.00000 IDR
5000 BAM41843550.00000 IDR
10000 BAM83687100.00000 IDR