دولار أسترالي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل AUD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬١٨٥٫٠٨ bam

1.00000 AUD = 1.18508 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54 UTC
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AUD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 AUD1.18508 BAM
5 AUD5.92540 BAM
10 AUD11.85080 BAM
20 AUD23.70160 BAM
50 AUD59.25400 BAM
100 AUD118.50800 BAM
250 AUD296.27000 BAM
500 AUD592.54000 BAM
1000 AUD1185.08000 BAM
2000 AUD2370.16000 BAM
5000 AUD5925.40000 BAM
10000 AUD11850.80000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار أسترالي
1 BAM0.84382 AUD
5 BAM4.21911 AUD
10 BAM8.43822 AUD
20 BAM16.87644 AUD
50 BAM42.19110 AUD
100 BAM84.38220 AUD
250 BAM210.95550 AUD
500 BAM421.91100 AUD
1000 BAM843.82200 AUD
2000 BAM1687.64400 AUD
5000 BAM4219.11000 AUD
10000 BAM8438.22000 AUD