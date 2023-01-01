دولار أسترالي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل AUD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الدولار الأسترالي
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 AUD
|1.18508 BAM
|5 AUD
|5.92540 BAM
|10 AUD
|11.85080 BAM
|20 AUD
|23.70160 BAM
|50 AUD
|59.25400 BAM
|100 AUD
|118.50800 BAM
|250 AUD
|296.27000 BAM
|500 AUD
|592.54000 BAM
|1000 AUD
|1185.08000 BAM
|2000 AUD
|2370.16000 BAM
|5000 AUD
|5925.40000 BAM
|10000 AUD
|11850.80000 BAM
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار أسترالي
|1 BAM
|0.84382 AUD
|5 BAM
|4.21911 AUD
|10 BAM
|8.43822 AUD
|20 BAM
|16.87644 AUD
|50 BAM
|42.19110 AUD
|100 BAM
|84.38220 AUD
|250 BAM
|210.95550 AUD
|500 BAM
|421.91100 AUD
|1000 BAM
|843.82200 AUD
|2000 BAM
|1687.64400 AUD
|5000 BAM
|4219.11000 AUD
|10000 BAM
|8438.22000 AUD