تحويل AUD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أسترالي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

500 aud
605.79 bam

A$1.000 AUD = KM1.212 BAM

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4760.9321.634159.481.3681.353
1 GBP1.2661105.711.182.069201.9571.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0730.84789.55311.753171.091.4671.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 AUD١٫٢١١٥٧ BAM
5 AUD٦٫٠٥٧٨٥ BAM
10 AUD١٢٫١١٥٧٠ BAM
20 AUD٢٤٫٢٣١٤٠ BAM
50 AUD٦٠٫٥٧٨٥٠ BAM
100 AUD١٢١٫١٥٧٠٠ BAM
250 AUD٣٠٢٫٨٩٢٥٠ BAM
500 AUD٦٠٥٫٧٨٥٠٠ BAM
1000 AUD١٬٢١١٫٥٧٠٠٠ BAM
2000 AUD٢٬٤٢٣٫١٤٠٠٠ BAM
5000 AUD٦٬٠٥٧٫٨٥٠٠٠ BAM
10000 AUD١٢٬١١٥٫٧٠٠٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار أسترالي
1 BAM٠٫٨٢٥٣٧ AUD
5 BAM٤٫١٢٦٨٦ AUD
10 BAM٨٫٢٥٣٧٢ AUD
20 BAM١٦٫٥٠٧٤٤ AUD
50 BAM٤١٫٢٦٨٦٠ AUD
100 BAM٨٢٫٥٣٧٢٠ AUD
250 BAM٢٠٦٫٣٤٣٠٠ AUD
500 BAM٤١٢٫٦٨٦٠٠ AUD
1000 BAM٨٢٥٫٣٧٢٠٠ AUD
2000 BAM١٬٦٥٠٫٧٤٤٠٠ AUD
5000 BAM٤٬١٢٦٫٨٦٠٠٠ AUD
10000 BAM٨٬٢٥٣٫٧٢٠٠٠ AUD