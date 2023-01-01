كرونة نروجية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل NOK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
170.66 bam

1.00000 NOK = 0.17066 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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NOK إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0659588.60921.436581.663340.9643518.36
1GBP1.15311.22895102.1591.656261.917691.111921.1676
1USD0.938150.813703183.1271.34771.560430.904717.2241
1INR0.01128550.009788670.012029810.01621250.01877160.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 NOK0.17066 BAM
5 NOK0.85332 BAM
10 NOK1.70664 BAM
20 NOK3.41328 BAM
50 NOK8.53320 BAM
100 NOK17.06640 BAM
250 NOK42.66600 BAM
500 NOK85.33200 BAM
1000 NOK170.66400 BAM
2000 NOK341.32800 BAM
5000 NOK853.32000 BAM
10000 NOK1706.64000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / كروني نرويجي
1 BAM5.85948 NOK
5 BAM29.29740 NOK
10 BAM58.59480 NOK
20 BAM117.18960 NOK
50 BAM292.97400 NOK
100 BAM585.94800 NOK
250 BAM1464.87000 NOK
500 BAM2929.74000 NOK
1000 BAM5859.48000 NOK
2000 BAM11718.96000 NOK
5000 BAM29297.40000 NOK
10000 BAM58594.80000 NOK