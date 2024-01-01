5 كرونة نروجية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل NOK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

5 nok
0.83 bam

kr1.000 NOK = KM0.1661 BAM

Mid-market exchange rate at 03:04
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NOK إلى BAM مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.9170.76310.2311,338.373.8516.707
1 EUR1.113193.3620.84911.3821,4894.2857.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9490.0460.08
1 GBP1.311.178109.965113.4061,753.85.0478.788

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 NOK٠٫١٦٦١١ BAM
5 NOK٠٫٨٣٠٥٦ BAM
10 NOK١٫٦٦١١٢ BAM
20 NOK٣٫٣٢٢٢٤ BAM
50 NOK٨٫٣٠٥٦٠ BAM
100 NOK١٦٫٦١١٢٠ BAM
250 NOK٤١٫٥٢٨٠٠ BAM
500 NOK٨٣٫٠٥٦٠٠ BAM
1000 NOK١٦٦٫١١٢٠٠ BAM
2000 NOK٣٣٢٫٢٢٤٠٠ BAM
5000 NOK٨٣٠٫٥٦٠٠٠ BAM
10000 NOK١٬٦٦١٫١٢٠٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / كروني نرويجي
1 BAM٦٫٠٢٠٠٢ NOK
5 BAM٣٠٫١٠٠١٠ NOK
10 BAM٦٠٫٢٠٠٢٠ NOK
20 BAM١٢٠٫٤٠٠٤٠ NOK
50 BAM٣٠١٫٠٠١٠٠ NOK
100 BAM٦٠٢٫٠٠٢٠٠ NOK
250 BAM١٬٥٠٥٫٠٠٥٠٠ NOK
500 BAM٣٬٠١٠٫٠١٠٠٠ NOK
1000 BAM٦٬٠٢٠٫٠٢٠٠٠ NOK
2000 BAM١٢٬٠٤٠٫٠٤٠٠٠ NOK
5000 BAM٣٠٬١٠٠٫١٠٠٠٠ NOK
10000 BAM٦٠٬٢٠٠٫٢٠٠٠٠ NOK