تحويل USD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
100 دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
Loading
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
Leading competitors have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate. Compare our rate and fee with our competitors and see the difference for yourself.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نحن دولار
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 USD
|١٫٨٣٠٠٥ BAM
|5 USD
|٩٫١٥٠٢٥ BAM
|10 USD
|١٨٫٣٠٠٥٠ BAM
|20 USD
|٣٦٫٦٠١٠٠ BAM
|50 USD
|٩١٫٥٠٢٥٠ BAM
|100 USD
|١٨٣٫٠٠٥٠٠ BAM
|250 USD
|٤٥٧٫٥١٢٥٠ BAM
|500 USD
|٩١٥٫٠٢٥٠٠ BAM
|1000 USD
|١٬٨٣٠٫٠٥٠٠٠ BAM
|2000 USD
|٣٬٦٦٠٫١٠٠٠٠ BAM
|5000 USD
|٩٬١٥٠٫٢٥٠٠٠ BAM
|10000 USD
|١٨٬٣٠٠٫٥٠٠٠٠ BAM
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار أمريكي
|1 BAM
|٠٫٥٤٦٤٣ USD
|5 BAM
|٢٫٧٣٢١٦ USD
|10 BAM
|٥٫٤٦٤٣٣ USD
|20 BAM
|١٠٫٩٢٨٦٦ USD
|50 BAM
|٢٧٫٣٢١٦٥ USD
|100 BAM
|٥٤٫٦٤٣٣٠ USD
|250 BAM
|١٣٦٫٦٠٨٢٥ USD
|500 BAM
|٢٧٣٫٢١٦٥٠ USD
|1000 BAM
|٥٤٦٫٤٣٣٠٠ USD
|2000 BAM
|١٬٠٩٢٫٨٦٦٠٠ USD
|5000 BAM
|٢٬٧٣٢٫١٦٥٠٠ USD
|10000 BAM
|٥٬٤٦٤٫٣٣٠٠٠ USD