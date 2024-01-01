تحويل INR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

10 روبية هندية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

10 inr
0.22 bam

₹1.000 INR = KM0.02191 BAM

Mid-market exchange rate at 03:36
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.508279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.950.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6631.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 INR٠٫٠٢١٩١ BAM
5 INR٠٫١٠٩٥٧ BAM
10 INR٠٫٢١٩١٣ BAM
20 INR٠٫٤٣٨٢٦ BAM
50 INR١٫٠٩٥٦٦ BAM
100 INR٢٫١٩١٣١ BAM
250 INR٥٫٤٧٨٢٨ BAM
300 INR٦٫٥٧٣٩٣ BAM
500 INR١٠٫٩٥٦٥٥ BAM
600 INR١٣٫١٤٧٨٦ BAM
1000 INR٢١٫٩١٣١٠ BAM
2000 INR٤٣٫٨٢٦٢٠ BAM
5000 INR١٠٩٫٥٦٥٥٠ BAM
10000 INR٢١٩٫١٣١٠٠ BAM
25000 INR٥٤٧٫٨٢٧٥٠ BAM
50000 INR١٬٠٩٥٫٦٥٥٠٠ BAM
100000 INR٢٬١٩١٫٣١٠٠٠ BAM
1000000 INR٢١٬٩١٣٫١٠٠٠٠ BAM
1000000000 INR٢١٬٩١٣٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الروبية الهندية
1 BAM٤٥٫٦٣٤٨٠ INR
5 BAM٢٢٨٫١٧٤٠٠ INR
10 BAM٤٥٦٫٣٤٨٠٠ INR
20 BAM٩١٢٫٦٩٦٠٠ INR
50 BAM٢٬٢٨١٫٧٤٠٠٠ INR
100 BAM٤٬٥٦٣٫٤٨٠٠٠ INR
250 BAM١١٬٤٠٨٫٧٠٠٠٠ INR
500 BAM٢٢٬٨١٧٫٤٠٠٠٠ INR
1000 BAM٤٥٬٦٣٤٫٨٠٠٠٠ INR
2000 BAM٩١٬٢٦٩٫٦٠٠٠٠ INR
5000 BAM٢٢٨٬١٧٤٫٠٠٠٠٠ INR
10000 BAM٤٥٦٬٣٤٨٫٠٠٠٠٠ INR