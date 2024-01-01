Türk lirasından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile TRY → BAM çevirin

1.000 try
58,92 bam

1.00000 TRY = 0.05892 BAM

23:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.928050.79343278.9783.00931.34623.6728530.8959
1 EUR1.0775510.854945300.60489.44671.45063.9576833.2919
1 GBP1.260351.169671351.6104.6211.696684.6290838.9396
1 PKR0.003584610.003326630.0028441410.2975560.004825610.01316580.11075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 TRY0.05892 BAM
5 TRY0.29459 BAM
10 TRY0.58917 BAM
20 TRY1.17834 BAM
50 TRY2.94585 BAM
100 TRY5.89171 BAM
250 TRY14.72927 BAM
500 TRY29.45855 BAM
1000 TRY58.91710 BAM
2000 TRY117.83420 BAM
5000 TRY294.58550 BAM
10000 TRY589.17100 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Türk Lirası
1 BAM16.97300 TRY
5 BAM84.86500 TRY
10 BAM169.73000 TRY
20 BAM339.46000 TRY
50 BAM848.65000 TRY
100 BAM1697.30000 TRY
250 BAM4243.25000 TRY
500 BAM8486.50000 TRY
1000 BAM16973.00000 TRY
2000 BAM33946.00000 TRY
5000 BAM84865.00000 TRY
10000 BAM169730.00000 TRY