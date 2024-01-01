5 Türk lirasından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile TRY → BAM çevirin

5 try
0,28 bam

1,000 TRY = 0,05677 BAM

00:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,5931,3763,67247,55
1 EUR1,06510,855295,7688,9971,4653,9150,624
1 GBP1,2461,171346,014104,1191,7144,57459,226
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 TRY0,05677 BAM
5 TRY0,28386 BAM
10 TRY0,56773 BAM
20 TRY1,13546 BAM
50 TRY2,83864 BAM
100 TRY5,67728 BAM
250 TRY14,19320 BAM
500 TRY28,38640 BAM
1000 TRY56,77280 BAM
2000 TRY113,54560 BAM
5000 TRY283,86400 BAM
10000 TRY567,72800 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Türk Lirası
1 BAM17,61410 TRY
5 BAM88,07050 TRY
10 BAM176,14100 TRY
20 BAM352,28200 TRY
50 BAM880,70500 TRY
100 BAM1.761,41000 TRY
250 BAM4.403,52500 TRY
500 BAM8.807,05000 TRY
1000 BAM17.614,10000 TRY
2000 BAM35.228,20000 TRY
5000 BAM88.070,50000 TRY
10000 BAM176.141,00000 TRY