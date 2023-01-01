10 bin Bosna Hersek konvertibl markından Türk lirasına
Reel döviz kuru ile BAM → TRY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Türk Lirası
|1 BAM
|14.79390 TRY
|5 BAM
|73.96950 TRY
|10 BAM
|147.93900 TRY
|20 BAM
|295.87800 TRY
|50 BAM
|739.69500 TRY
|100 BAM
|1479.39000 TRY
|250 BAM
|3698.47500 TRY
|500 BAM
|7396.95000 TRY
|1000 BAM
|14793.90000 TRY
|2000 BAM
|29587.80000 TRY
|5000 BAM
|73969.50000 TRY
|10000 BAM
|147939.00000 TRY