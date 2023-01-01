100 Bosna Hersek konvertibl markından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile BAM → TRY çevirin

100 bam
1.479,39 try

1.00000 BAM = 14.79390 TRY

0:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

BAM → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BAM → 0 TRY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.056287.83891.425291.643510.9663518.5238
1GBP1.155411.22035101.491.64681.898931.1165221.4027
1USD0.94680.819437183.1651.349451.556060.9149517.5382
1INR0.01138450.009853150.012024310.01622620.01871050.01100160.210884

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bosna Hersek konvertibl markı

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Türk Lirası
1 BAM14.79390 TRY
5 BAM73.96950 TRY
10 BAM147.93900 TRY
20 BAM295.87800 TRY
50 BAM739.69500 TRY
100 BAM1479.39000 TRY
250 BAM3698.47500 TRY
500 BAM7396.95000 TRY
1000 BAM14793.90000 TRY
2000 BAM29587.80000 TRY
5000 BAM73969.50000 TRY
10000 BAM147939.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 TRY0.06760 BAM
5 TRY0.33798 BAM
10 TRY0.67596 BAM
20 TRY1.35191 BAM
50 TRY3.37978 BAM
100 TRY6.75956 BAM
250 TRY16.89890 BAM
500 TRY33.79780 BAM
1000 TRY67.59560 BAM
2000 TRY135.19120 BAM
5000 TRY337.97800 BAM
10000 TRY675.95600 BAM