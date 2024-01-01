Bosna Hersek konvertibl markından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile BAM → NZD çevirin

1.000 bam
916,41 nzd

1,000 BAM = 0,9164 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPNZDZARCADINRSGD
1 USD11,5470,8031,68418,8621,37783,6091,362
1 AUD0,64610,5191,08912,190,8954,0330,88
1 GBP1,2451,92712,09723,4831,715104,0941,695
1 NZD0,5940,9190,477111,1980,81849,6390,808

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Yeni Zelanda Doları
1 BAM0,91641 NZD
5 BAM4,58203 NZD
10 BAM9,16405 NZD
20 BAM18,32810 NZD
50 BAM45,82025 NZD
100 BAM91,64050 NZD
250 BAM229,10125 NZD
500 BAM458,20250 NZD
1000 BAM916,40500 NZD
2000 BAM1.832,81000 NZD
5000 BAM4.582,02500 NZD
10000 BAM9.164,05000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 NZD1,09122 BAM
5 NZD5,45610 BAM
10 NZD10,91220 BAM
20 NZD21,82440 BAM
50 NZD54,56100 BAM
100 NZD109,12200 BAM
250 NZD272,80500 BAM
500 NZD545,61000 BAM
1000 NZD1.091,22000 BAM
2000 NZD2.182,44000 BAM
5000 NZD5.456,10000 BAM
10000 NZD10.912,20000 BAM