20 Bosna Hersek konvertibl markından Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile BAM → NZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Bosna Hersek konvertibl Markı
|1 NZD
|1.10753 BAM
|5 NZD
|5.53765 BAM
|10 NZD
|11.07530 BAM
|20 NZD
|22.15060 BAM
|50 NZD
|55.37650 BAM
|100 NZD
|110.75300 BAM
|250 NZD
|276.88250 BAM
|500 NZD
|553.76500 BAM
|1000 NZD
|1107.53000 BAM
|2000 NZD
|2215.06000 BAM
|5000 NZD
|5537.65000 BAM
|10000 NZD
|11075.30000 BAM