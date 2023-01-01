مارك بوسني قابل للتحويل إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BAM إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
917.88 nzd

1.00000 BAM = 0.91788 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:19 UTC
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BAM إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.361.434791.659230.957318.2124
1GBP1.1583511.2317102.3441.661871.921831.1088821.0948
1USD0.94040.811886183.0921.349251.560310.900217.1266
1INR0.01131730.009770930.012034910.0162380.01877810.01083380.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار نيوزيلندي
1 BAM0.91788 NZD
5 BAM4.58939 NZD
10 BAM9.17879 NZD
20 BAM18.35758 NZD
50 BAM45.89395 NZD
100 BAM91.78790 NZD
250 BAM229.46975 NZD
500 BAM458.93950 NZD
1000 BAM917.87900 NZD
2000 BAM1835.75800 NZD
5000 BAM4589.39500 NZD
10000 BAM9178.79000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 NZD1.08947 BAM
5 NZD5.44735 BAM
10 NZD10.89470 BAM
20 NZD21.78940 BAM
50 NZD54.47350 BAM
100 NZD108.94700 BAM
250 NZD272.36750 BAM
500 NZD544.73500 BAM
1000 NZD1089.47000 BAM
2000 NZD2178.94000 BAM
5000 NZD5447.35000 BAM
10000 NZD10894.70000 BAM