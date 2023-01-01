مارك بوسني قابل للتحويل إلى دولار سنغافوري

تحويل BAM إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٧٤١٫٥٧ sgd

1.00000 BAM = 0.74157 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:21 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BAM إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063488.3431.43491.659360.957318.2129
1GBP1.1582811.2317102.3251.661991.921981.1088221.0953
1USD0.94040.811886183.0761.349351.560430.900217.127
1INR0.01131950.009772810.012037210.01624240.01878310.01083590.206161

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

BAM إلى USD

BAM إلى AUD

BAM إلى GBP

BAM إلى NZD

BAM إلى ZAR

BAM إلى CAD

BAM إلى INR

BAM إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار سنغافورة
1 BAM0.74157 SGD
5 BAM3.70786 SGD
10 BAM7.41573 SGD
20 BAM14.83146 SGD
50 BAM37.07865 SGD
100 BAM74.15730 SGD
250 BAM185.39325 SGD
500 BAM370.78650 SGD
1000 BAM741.57300 SGD
2000 BAM1483.14600 SGD
5000 BAM3707.86500 SGD
10000 BAM7415.73000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 SGD1.34848 BAM
5 SGD6.74240 BAM
10 SGD13.48480 BAM
20 SGD26.96960 BAM
50 SGD67.42400 BAM
100 SGD134.84800 BAM
250 SGD337.12000 BAM
500 SGD674.24000 BAM
1000 SGD1348.48000 BAM
2000 SGD2696.96000 BAM
5000 SGD6742.40000 BAM
10000 SGD13484.80000 BAM