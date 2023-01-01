مارك بوسني قابل للتحويل إلى دولار أسترالي

تحويل BAM إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٨٤٦٫٣١ aud

1.00000 BAM = 0.84631 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:11 UTC
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BAM إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.3421.43491.659230.957318.2117
1GBP1.1583511.23175102.3281.662061.921911.1088821.0948
1USD0.94040.811853183.0751.349351.560310.900217.1259
1INR0.01131960.009772530.012037310.01624260.01878190.0108360.20615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار أسترالي
1 BAM0.84631 AUD
5 BAM4.23156 AUD
10 BAM8.46313 AUD
20 BAM16.92626 AUD
50 BAM42.31565 AUD
100 BAM84.63130 AUD
250 BAM211.57825 AUD
500 BAM423.15650 AUD
1000 BAM846.31300 AUD
2000 BAM1692.62600 AUD
5000 BAM4231.56500 AUD
10000 BAM8463.13000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 AUD1.18160 BAM
5 AUD5.90800 BAM
10 AUD11.81600 BAM
20 AUD23.63200 BAM
50 AUD59.08000 BAM
100 AUD118.16000 BAM
250 AUD295.40000 BAM
500 AUD590.80000 BAM
1000 AUD1181.60000 BAM
2000 AUD2363.20000 BAM
5000 AUD5908.00000 BAM
10000 AUD11816.00000 BAM