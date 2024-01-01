Singapur dolarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile SGD → BAM çevirin

1.000 sgd
1.349,50 bam

1.00000 SGD = 1.34950 BAM

20:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115623.30.92851.533150.79380882.99577.19364.782
1 IDR0.000064007210.0000594280.00009813260.00005080930.00531230.000460440.000306081
1 EUR1.0770516827.111.651280.85494589.39057.747875.15045
1 AUD0.6522510190.30.60558910.51776154.13394.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 SGD1.34950 BAM
5 SGD6.74750 BAM
10 SGD13.49500 BAM
20 SGD26.99000 BAM
50 SGD67.47500 BAM
100 SGD134.95000 BAM
250 SGD337.37500 BAM
500 SGD674.75000 BAM
1000 SGD1349.50000 BAM
2000 SGD2699.00000 BAM
5000 SGD6747.50000 BAM
10000 SGD13495.00000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Singapur Doları
1 BAM0.74102 SGD
5 BAM3.70509 SGD
10 BAM7.41017 SGD
20 BAM14.82034 SGD
50 BAM37.05085 SGD
100 BAM74.10170 SGD
250 BAM185.25425 SGD
500 BAM370.50850 SGD
1000 BAM741.01700 SGD
2000 BAM1482.03400 SGD
5000 BAM3705.08500 SGD
10000 BAM7410.17000 SGD