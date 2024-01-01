5.000 Singapur dolarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile SGD → BAM çevirin

5.000 sgd
6.754,30 bam

1,000S$ SGD = 1,351KM BAM

18:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BAM çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,35231,3523
Düşük1,33441,3327
Ortalama1,33971,3409
Değişim0.85%0.31%
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1 SGD → BAM istatistikleri

SGD → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3523, en düşük 1,3344 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3397 oldu. SGD → BAM kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

SGD → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3523, en düşük 1,3327 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3409 oldu. SGD → BAM kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7787,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4227,8244,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6024,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 SGD1,35086 BAM
5 SGD6,75430 BAM
10 SGD13,50860 BAM
20 SGD27,01720 BAM
50 SGD67,54300 BAM
100 SGD135,08600 BAM
250 SGD337,71500 BAM
500 SGD675,43000 BAM
1000 SGD1.350,86000 BAM
2000 SGD2.701,72000 BAM
5000 SGD6.754,30000 BAM
10000 SGD13.508,60000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Singapur Doları
1 BAM0,74027 SGD
5 BAM3,70136 SGD
10 BAM7,40271 SGD
20 BAM14,80542 SGD
50 BAM37,01355 SGD
100 BAM74,02710 SGD
250 BAM185,06775 SGD
500 BAM370,13550 SGD
1000 BAM740,27100 SGD
2000 BAM1.480,54200 SGD
5000 BAM3.701,35500 SGD
10000 BAM7.402,71000 SGD